ضبط شحنة متفجرات واحزمة ناسفة فی سراوان جنوب شرق ایران

زاهدان / 12 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلنت العلاقات العامة لمقر 'القدس' التابع للقوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة عن ضبط شحنة تتضمن مواد تفجیر واحزمة ناسفة فی منطقة سراوان الحدودیة الواقعة فی محافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق ایران.

وجاء فی بیان صادر عن العلاقات العامة لمقر 'القدس' الیوم الجمعة، انه وفی ظل جهود مقاتلی مقر 'القدس' للقوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة فی منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوجستان، فقد تم ضبط شحنة تتضمن مواد تفجیر واحزمة ناسفة بمعیة كمیات من اجهزة الاتصال وغیر ذلك.
واضاف، ان هذه الشحنة كان عناصر التنظیم الارهابی 'جند الشیطان' یعتزمون ادخالها الي البلاد لزعزعة الامن واثارة الشغب والقیام باعمال ارهابیة.
وختم البیان، ان المقاتلین الغیاري والشجعان للقوة البریة للحرس الثوری وسائر القوي الامن والشرطیة فی البلاد وفی ظل سیطرتهم الاستخباریة والجهوزیة الشاملة فی نقاط الحدود، یرصدون ویجهضون بحزم ای تحرك واجراء للتنظیمات الارهابیة والمرتزقة عملاء اعداء الشعب الایرانی.
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سیاسی

شحنة متفجرات

احزمة ناسفة

سراوان بمحافظة سیستان وبلوجستان

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ضبط شحنة متفجرات واحزمة ناسفة فی سراوان جنوب شرق ایران

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