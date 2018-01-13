الهند: سيتم قريبا تنفيذ مذكرة التفاهم حول بيع القاطرات الي ايران

وقال راجيف ماهروترا في تصريح ادلي به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' اليوم الجمعة، ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم بين وزير الطرق وبناء المدن الايراني عباس اخوندي ووزير سكك الحديد الهندي سورش برابو في نيودلهي لبيع 200 قاطرة وعربة قطار الي ايران، سيتم التوقيع النهائي عليها وتنفيذها قريبا.

واضاف، ان مذكرة التفاهم هذه ستسهل التعاون المستقبلي بين ايران والهند في قطاع سكك الحديد، متوقعا تنفيذ تفاصيل الاتفاق في غضون اسبوعين.

واوضح بان شركة 'رايتس بهاوانا' كان لها تعاون في مشاريع سكك الحديد الايرانية سابقا ايضا الا ان توقيع مذكرة التفاهم هذه مهم جدا بالنسبة للهند.

واوضح بان هذه القاطرات تساعد ايران في نقل المسافرين والسلع كما تستخدم في خط سكك الحديد بين جابهار وزاهدان وهو الامر الذي يساعد في نمو ميناء جابهار بصورة اسرع واضاف، ان مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والهند ستساعد الهند في هدفها المستقبلي وهو الاتصال مع اسيا الوسطي وبالتالي اوروبا عبر ميناء جابهار.

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