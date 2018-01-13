وزير التعاون الايراني يزور الصين غدا لمتابعة وضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة

وسيرافق وزير التعاون الذي يتولي مسؤولية اللجنة الخاصة لمتابعة وضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة سانجي كل من محمد راستاد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية وروزبه كردوني مستشار وزير التعاون.

وقبل يومين توجه المدير التنفيذي لشركة ناقلات النفط الايرانية سيروس كيان ارثي الي شنغهاي لمتابعة وضع الناقلة.

يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الي كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الي مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.

وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر علي جثة احد افراد الطاقم الايراني علي بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الان مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

اما السفينة الاخري الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا باذي.

انتهي ** 2342

