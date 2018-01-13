وفد برلماني من جمهورية آذربيجان سيتوجه الي طهران

باكو / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-سيتوجه وفد من برلمان جمهورية اذربيجان الي طهران للمشاركة في الاجتماع الـ 13 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
واورد القسم الصحفي في المجلس الوطني بجمهورية اذربيجان في تقرير له بهذا الصدد ان زيارة الوفد البرلماني تستمر لغاية يوم الخميس القادم.وتستمر اعمال الاجتماع بدءا من يوم غد السبت لغاية الاربعاء القادم.انتهي ** 2342
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