مشاركة محتملة لـ 6 دول اخري في عملية اخماد نيران الناقلة سانجي

وكتب ربيعي الذي يتولي مسؤولية اللجنة الخاصة لمتابعة حادثة اندلاع النيران في ناقلة النفط الايرانية سانجي، في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان حياة اي ايراني مهمة بالنسبة لنا، نعمل ليل نهار، ورغم القلق يحدونا الامل ايضا.

واشار الي تاكيد سفير الصين علي مزاولة عمليات الاطفاء علي مدار الساعة واضاف، ان من البرامج الاخري استئجار سفينة اطفاء يابانية للمشاركة في العمليات.

كما نوه وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الي ايفاد فريق ايراني متمرس في مجال الاغاثة والانقاذ الي مكان الحادث.

يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الي كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الي مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.

وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر علي جثة احد افراد الطاقم الايراني علي بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الان مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

اما السفينة الاخري الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا باذي.

انتهي ** 2342

