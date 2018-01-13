عشرات المصابين في جمعة الغضب السادسة ضد قرار ترامب بحق القدس

واصيب نحو اربعين فلسطينيا بجراح مختلفة اثر اطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار علي مئات الشبان الذن وصلوا الي نقاط التماس علي طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وقال الطبيب اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان جميع المصابين الذين وصلوا المشافي اصيبوا بالرصاص فيما جري معالجة عشرات الحالات ميدانيا نتيجة اصابتهم بالاختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز علي المتظاهرين.

واندلعت اعنف الامواجهات شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع وقرب معبر بيت حانون في الشمال ايضا.

واشعل المتظاهرون الاطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة ورددوا هتافات تدعو لمواصلة الانتفاضة.

وفي مدينة القدس هاجمت قوات المستعربين الصهاينة شبان الانتفاضة وتمكنوا من اعتقال ثلاثة منهم فيما اصيب خمسة عشر فلسطينينا في مدينة نابلس المحاصرة منذ يوم الثلاثاء حيث ترجح قوات الاحتلال ان منفذ عملة قتل المستوطن لازالوا في المدينة.

وفي مدينة بيت لحم انطلقت مسيرة عقب اداء صلاة الجمعة باتجاه قبة راحيل شمال بيت لحم، وخلالها هاجمت قوات الاحتلال المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي اعتقلت خلالها عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج، وامين سر حركة فتح في قرية جبعة ببيت لحم وسام حمدان.

كما اندلعت مواجهات بمدينة رام الله بالضفة الغربية التي اصيب بها عدد اخر من الفلسطينين اضاف الي شبعة اخري في اقتحام قات الاحتلال لقرية المغير شمال شرق رام الله

وتتعرض قرية المغير إلي اقتحامات مستمرة من جيش الاحتلال، فهي تقريباً تقتحم القرية بشكل يومي، وتعيش القرية حالة حصار دائم من جيش الاحتلال، في محاولة للتضييق علي القرية وسكانها، في ماولة لإجبارهم علي اخلاء القرية، كون وجود القرية يعيق التمدد الاستيطاني في المنطقة المستهدفة بعدة مستوطنات.

وكانت حركة حماس نظمت مسيرة حاشدة بمخيم جباليا وسط قطاع غزة وقبالة مخيم النصيرات وسط القطاع نصرة للقدس وتنديدا بالموقف الامريكي المنحاز للكيان الصهيوني فيما نظمت حركة الجهاد مسيرة حاشدة في مدينة رفح جنوبا

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