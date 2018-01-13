طهران تستضيف غدا ملتقي الحوار الثقافي الاسيوي

طهران/ 12 كانون الثاني/ يناير/ارنا - الملتقي الأول للحوار الثقافي الاسيوي يفتتح غدا السبت بمشاركة 70 شخصية ثقافية وعلمية من 20 بدا اسيويا في مقر منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية بطهران.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية رئيس الأمانة العامة للحوار الثقافي الدولي 'ابوذر ابراهيمي تركمان ' كما وجهت الدعوة لوزراء الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي والخارجية محمد جواد ظريف والعلوم والابحاث والتقنية منصور غلامي و رئيس مجلس إدارة جامعة اسطنبول الدكتور مصطفي أيدين ورئيس جامعة طهران محمود نيلي ورئيس جامعة شرق داكا محمد مشكات الدين ومستشار الرئيس الاندونيسي دين شمس الدين لالقاء كلماتهم في المؤتمر.
كما ستعقد لجان 'شرق آسيا' و ' شبه القارة الهندية' و 'اسيا الوسطي والقوقاز' لهذا الاجتماع ولمدة ثلاث ايام علي التوالي في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران وجامعة فردوسي في مشهد وجامعة مازندران في بابلسر بحضور علماء ومفكرين من ايران و20 بلدا اسيويا.
هذا الملتقي يعقد برعاية منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية وبالتعاون مع جامعات طهران وفردوسي ومازندران ومنظمة اكو الثقافية واتحاد البرلمانات الاسيوي ومركز حوار التعاون الاسيوي.
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طهران تستضيف غدا ملتقي الحوار الثقافي الاسيوي

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