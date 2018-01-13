خزاعي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الايطالي تطوير العلاقات الثنائية

روما/ 12 كانون الثاني/يناير/ارنا - بحث رئيس مؤسسة الاستثمار مساعد وزير الاقتصاد محمد خزاعي مع وكيل وزارة الخارجية الايطالي 'وينجنتزو امندولا' ، حول تطوير العلاقات الثنائية.

واشار خزاعي في اللقاء الذي حضره السفير الايراني في ايطاليا جهانبخش مظفري، الي متانة العلاقات الودية بين البلدين ، مؤكدا عزم الحكومتين والشعبين علي تطوير العلاقات الثنائية.
وتطرق خزاعي الي الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وقال ان التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين يشكل عاملا مهما في خلق فرص العمل وتطوير اسواق التصدير وتقليص الفقر والهجرة ، كما بحثا موضوع الدعم الاقتصادي من قبل بعض الحكومات في العالم للجماعات الارهابية وضرورة مكافحته .
وأشار مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني الي أهمية العقد المالي بقيمة 5 مليار يورو والذي يساعد علي تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين معتبره علامة واضحة لسياسات ايطاليا والاتحاد الاوربي الحكيمة والمستقلة عن سياسات اميركا تجاه ايران والمنطقة.
بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية الايطالي تصميم بلاده علي تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران وضرورة التعاون في كافة المجالات .
ووقعت إيطاليا وإيران امس اتفاق ائتمان لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلي خمسة مليارات يورو (6.02 مليار دولار) في إيران.
و تم التوقيع علي الاتفاق بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك 'صنعت ومعدن' (الصناعة والمناجم) وبنك خاورميانه (الشرق الأوسط) ومجموعة 'إنفيطاليا القابضة' وهي ذراع الاستثمار الإيطالية المملوكة للدولة.
وتسخدم الأموال لمشاريع تنفذها بشكل مشترك شركات إيطالية وإيرانية في قطاعات تشمل البنية التحتية والتشييد والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.
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خزاعي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الايطالي تطوير العلاقات الثنائية

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