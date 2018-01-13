وزير الطرق وبناء المدن في تصريح لارنا:

ايران والهند ستوقعان علي عقود بقيمة ملياري دولار

نيودلهي/ 12 كانون الثاني/يناير/ارنا - أعلن وزير الطرق وبناء المدن عباس اخوندي اليوم الجمعة في نيودلهي، عن اتفاق ايران والهند علي توقيع عقود بقيمة ملياري دولار.

وفي حديث مع مراسل ارنا حول محادثاته خلال الايام الثلاث في العاصمة الهندية نيودلهي، قال: تطرقنا الي ثلاث مواضيع كان أولها تطوير خطوط سكك الحديد بين جابهار وزاهدان بقيمة مليار دولار.
واوضح بان مسؤولي الشركة الهندية الموقعة علي الاتفاقية زاروا ايران الاسبوع الماضي وقدموا مقترحاتهم بخصوص تطوير السكك الحديدية بين جابهار وزاهدان.
واضاف وزير الطرق : اما الموضوع الثاني الذي جري مناقشته مع المسؤولين في الهند كان انتاج 200 قاطرة لقطارات الشحن معتبرها اتفاقية مهمة جدا بين ايران والهند.
وتطرق اخوندي الي الموضوع الثالث وهو الانتاج المشترك لسكك الحديد بين الهند وايران ، موضحا بان قسم من السكك يتم شرائها بشكل مباشر من الهند اما القسم الأكبر فينتج في شركة صهر الحديد في اصفهان .
وقال ان الهند ابدت رغبتها بتمويل هذا المشروع واننا سنسعي خلال زيارة الرئيس روحاني للهند الي تبديل هذه المواضيع الي اتفاقيات رسمية.
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ايران والهند ستوقعان علي عقود بقيمة ملياري دولار

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