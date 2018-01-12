خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي اقيمت بامامته في مصلي الامام الخميني (رض) بطهران، قال حجة الاسلام صديقي ان العدو اللدود الذي لايطيق رؤية الاسلام والاستقلال في ايران ، تلقي طوال اربعين عاما صفعات قوية من ابناء الشعب الايراني.

واشار الي احداث الشغب الاخيرة وقال ان هذه الاحداث افرزت العدو من الصديق اثناء الازمات وكشفت عن معادن الناس.

كما تطرق امام جمعة طهران الي التوجيهات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية حول اعمال الشغب وقال : ان ايادي اجنبية تقف وراء التخطيط والتنظيم لهذه الاحداث ، وعلي مدي شهور كانت امريكا والصهيونية وعملائهما من المنافقين المجرمين يخططون لهذه الاحداث بدعم الاموال السعودية .

وذكّر حجة الاسلام صديقي ان البلاد خلال سنوات الدفاع المقدس كانت محاصرة ايضا ويقف ضدها الشرق والغرب لكن الشعب الايراني بايمانه وروحة الاستشهادية ومسيره في ظل الولاية حقق الانتصار الذي يشبه المعجزة، والان امام الحرب الناعمة والهجوم الثقافي والاقتصادي فان علي الحكومة ان ترصد الميزانية الكافية لمواجهتها.

وحول مواقف الرئيس الامريكي تجاه الاحداث الاخيرة في ايران قال حجة الاسلام صديقي : ان ترامب اللامتوازن زعم ان الحكومة الايرانية تخشي الشعب في حين ان هذا الشعب هو الذي انتخب الحكومة وهو الذي يحميها ويحافظ عليها .

انتهي** 2344

