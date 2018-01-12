عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

وأضاف بهرامي في حديث مع مراسل ارنا الاقتصادي ان من أوليات وزارة الصناعة ، تنمية الاستثمارات واستقطاب الشركات الاستثمارية الاجنبية والارتباط بشبكة الاقتصاد العالمي .

واشار الي ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية لايمكن ان يتم في يوم وليلة وانما بالتدريج موضحا ان ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم موجودة علي الورق يمكن ان تتحول الي استثمارات في مجال نقل التقنيات الحديثة والارتباط بقطاع الانتاج العالمي وشرط تصدير 30 بالمائة من المحصولات المنتجة.

واوضح بان الدول المستثمرة في ايران هي المانيا وتركيا وفرنسا والنمسا وروسيا علي التوالي .

انتهي** 2344

