تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

طهران/ 12 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن وزير العمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي عن تشكيل فريق عمل من ايران واليابان والصين لدراسة ظروف الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط وتسهيل تقديم خدمات الاغاثة .

واضاف ربيعي اليوم الجمعة خلال لقائه السفير الياباني في طهران ، ان اللجنة المشتركة ستتابع عمليات انقاذ السفينة لتتمكن الدول الثلاث وبالتعاون مع بعض ايصال المساعدة للمنكوبين.
وأعرب عن امله باعلان اخبار سارة الي عوائل طاقم السفينة والشعب الايراني في غضون الايام القادمة في ضوء العمليات الحاصلة .
يذكر ان وزارة النقل الصينية كانت قد اعلنت في بيان، الأحد الماضي، أن ناقلة النفط الايرانية 'سانشي'، اصطدمت مساء السبت 6 يناير الحالي بسفينة النقل 'سي إف كريستال' الصينية علي بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي. ويتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت في طريقها من إيران إلي كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات الغازية.
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تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

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