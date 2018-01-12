السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

بيروت/12 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة 'إن المرحلة القادمة عنوانها الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية، وعلي رأسها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين'.

وأضاف أبو ردينة 'مدينة القدس مسكونة في التاريخ والتقاليد والدين، ستكون الجواب لكل تحد، وستكون مفترق
طرق مع قوي دولية وإقليمية، ولمواجهة الاحتلال الذي يصر علي مواصلة استيطانه واعتداءاته، في ظل الموقف الأميركي المنحاز ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة'.
وتابع الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية قائلاً 'هناك محاولات لإعادة تشكيل المنطقة علي حساب شعوبها واستقلال إرادتها، الأمر الذي سيشكل خيارا وقرارا مصيريا، خاصة وإننا الآن نواجه نموذجا جديدا يتطور بسرعة، مخالف لكل ما ناضلت من أجله الأمة العربية كافة'.
وأشار أبو ردينة إلي أن التحولات الجارية، والتي تحاول المس بأسس الهوية الوطنية الفلسطينية، تفرض علي دورة المجلس المركزي القادمة تحديات كبيرة ودقيقة، لمواجهة هذه التحديات عبر تحقيق وحدة الموقف الوطني والقومي'.
وبين أنّ' هذه التحديات الخطيرة، تتطلب من جميع الأطراف والقوي، ضرورة التمايز لمواجهتها، حيث أن وحدة الهدف وقدسية المدينة، والصمود هي شعارات المرحلة القادمة، وذلك للحفاظ علي القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ علي حقوقه الوطنية'.
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السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

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