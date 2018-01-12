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هآرتس: نتنياهو عرض في العام 2014 اعطاء سيناء للفلسطينيين مقابل ضمّ الضفة لـ’إسرائيل’

بيروت/12 كانون الثاني/يناير/ارنا-كشفت 4 شخصيات سابقة في الإدارة الأميركية لصحيفة 'هآرتس' عن أن رئيس حكومة الاحتلال 'الإسرائيلية' بنيامين نتنياهو عرض في العام 2014 خطة سياسية علي إدارة الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما، بأن تقوم 'اسرائيل' بضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل حصول الفلسطينيين علي مساحات في شمال سيناء محاذية لقطاع غزة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة 'الإسرائيلية' عن هذه الشخصيات، فقد قال نتنياهو لأوباما ووزير خارجيته جون كيري إنه يعتقد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيوافق علي هذه الخطة، لكن وبعدما جسّ الامريكيون حينها الموقف المصري حصلوا علي رد سلبي علي هذه الفكرة.
ووفق هؤلاء فإن الخطة التي عرضها نتنياهو علي أوباما وكيري تشبه في تفاصيلها ما تم تفصيله مؤخراً تحت عنوان 'صفقة القرن' أو 'خطة السلام' التي تتبنّاها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب.
شخصية كبيرة في إدارة ترامب قالت للصحيفة 'الإسرائيلية' إن 'ما نشر من تفاصيل حول هذه القضية هي أمور خاطئة ولا تمثل خطة 'السلام' الحقيقية التي يعمل عليها الطاقم برئاسة صهر ترامب جارد كوشنر'.
'هآرتس' أشارت إلي أن نتنياهو هو أول من عرض في العام 2014 فكرة مشابهة علي الادارة الأميركية، إذ إنه بحث مع أوباما للمرة الأولي هذا الموضوع في خريف 2014 أي بعد بضعة أشهر من انهيار 'مبادرة السلام' التي قادها وزير الخارجية الأميركي جون كيري و'عملية الجرف الصامد'.
وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو قال لأوباما وكيري بأن الخطة المقترحة ستتيح إقامة دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية، لكنها في المقابل ستمكن 'اسرائيل' من ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تحت مسمي 'الكتل الاستيطانية'. وعلي حدّ قول إحدي الشخصيات فإن نتنياهو 'استخدم هذا التعبير، لكنه لم يقدم تعريفاً دقيقاً لهذه الكتل'. فالمطروح التعويض علي الفلسطينيين خسارتهم أراضي الضفة من خلال منحهم جزءاً من شمال سيناء.
إحدي الشخصيات الرفيعة قالت للصحيفة: 'لقد عرفنا أنه لا احتمال لأن يوافق الفلسطينيون علي ذلك. لماذا يستبدلون اراضيَ زراعية في الضفة الغربية قرب المدن الكبيرة بأراضٍ رملية في سيناء؟'.
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سياسي

نتانياهو

اسرائيل

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هآرتس: نتنياهو عرض في العام 2014 اعطاء سيناء للفلسطينيين مقابل ضمّ الضفة لـ’إسرائيل’

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