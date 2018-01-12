خبيرة هندية تؤكد اهمية ميناء جابهار في تطوير التجارة الأقليمية

نيودلهي/ 12 كانون الثاني/ يناير/ارنا - في اشارة الي اهمية ميناء جابهار في تطوير التجارة الاقليمية قالت خبيرة الشؤون الاقتصادية الستراتيجية في الهند ، ان زيارة وزير الطرق وبناء المدن الايراني الي الهند تساعد علي الاسراع باكمال مشروع تطوير الميناء.

وفي حديث مع مراسل ارنا في نيودلهي أكدت 'اديتي بهادوري' اليوم الجمعة ، ان زيارة عباس اخوندي الي نيودلهي ولقائه المسؤولين الهنود يسهم في الاسراع باكمال مشروع ميناء جابهار و يؤدي الي المزيد من التعاون بين البلدين في المجالات الاخري.
واشارت الي ان الهند التزمت بتقديم 500 مليون دولار لتطوير ميناء جابهار وانشاء منطقة للتجارة الحرة فيه، وقالت ان الهند تهدف من تطوير ميناء جابهار الي ايجاد معبر تجاري مع افغانستان بدون العبور من بلد ثالث.
واكدت ان تطوير هذا الميناء سيعزز التبادل التجاري أكثر فاكثر، وسيربط الهند بالممر الدولي الذي يبلغ 7200 كيلومترا (شمال - جنوب) الي روسيا.
وتطرقت الخبيرة الهندية الي دور ميناء جابهار في احلال السلام والاستقرار في المنطقة، وقالت ان افغانستان تعاني من تداعيات
الحرب لذا من الضروري انضمام هذا البلد الي الاقتصاد الاقليمي والعالمي لترسيخ الاوضاع ليس فقط في افغانستان بل في كافة ارجاء المنطقة.
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خبيرة هندية تؤكد اهمية ميناء جابهار في تطوير التجارة الأقليمية

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