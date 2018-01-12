السفيرالايراني يتحدث عن تطور ايجابي في العلاقات الاقتصادية مع اندونيسا

وأكد السفير الايراني في اللقاء علي العلاقات الطيبة جدا بين البلدين وضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وتطرق الي الاتفاقيات الجيدة وزيادة حجم العلاقات التجارية ، لكنه اعتبرها دون مستوي الطموح قياسا للامكانيات الموجودة داعيا الي الاسراع بتطوير التعاون الثنائي.

واعرب عن ارتياحه لتوقيع مذكرة تفاهم بين البنوك الايرانية والاندونيسية أملا بتعزيز العلاقات والتعاون بين مصارف البدين والتي تسهم بلا شك في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأعلن السفير الايراني استعداد بلاده لعقد اللجنة الاستثمارية المشتركة، وقدم دعوة وزير المالية مسعود كرباسيان لوزيرة المالية الاندونيسي لزيارة طهران.

من جانبها اشارت وزيرة المالية الاندونيسي 'ايندراواتي' الي لقائها وزير الاقتصاد الايراني علي هامش اجتماع البنك الدولي في واشنطن وقالت اكدنا في اللقاء علي ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في القطاع الاقتصادي.

وبشان الاستثمارات المشتركة اوضحت بان اندونيسيا تسعي الي ازالة القيود امام استقطاب الاستثمارات الاجنبية .

انتهي** 2344

