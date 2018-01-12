قائممقام كيلانغرب بالوكالة: اصابة 13 شخصا في زلزال سومار

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الجمعة اوضح فرهاد همتي ان الزلزال الأقوي الذي ضرب منطقة سومار الحدودية كان بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر صباح يوم امس والذي الحق خسائر مادية بعدد من الوحدات السكنية والتجارية اضافة الي اصابة عددا من اهالي المنطقة بجروح.

وصرح بان الهزات الارتدادية التي وقعت فجر اليوم ادت ايضا الي تدمير عدد من الدور السكنية وحظائر الحيوانات في القري .

يشار الي ان 70 هزة ارتدادية وقعت منذ صباح يوم امس وحتي صباح اليوم الجمعة في منطقة سومار التابعة لقصر شيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) ، كانت اقواها بدرجة 5.6 علي مقياس ريختر.

يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.

وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.

انتهي** 2344

