قائممقام كيلانغرب بالوكالة: اصابة 13 شخصا في زلزال سومار

قصر شيرين/ 12 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- في اشارة الي وقوع العديد من الهزات الارتدادية منذ صباح يوم امس الخميس وحتي الان، قال قائممقام كيلانغرب بالوكالة ان الهزات الارتدادية في منطقة سومار خلفت 13 جريحا بجروح طفيفة.

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الجمعة اوضح فرهاد همتي ان الزلزال الأقوي الذي ضرب منطقة سومار الحدودية كان بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر صباح يوم امس والذي الحق خسائر مادية بعدد من الوحدات السكنية والتجارية اضافة الي اصابة عددا من اهالي المنطقة بجروح.
وصرح بان الهزات الارتدادية التي وقعت فجر اليوم ادت ايضا الي تدمير عدد من الدور السكنية وحظائر الحيوانات في القري .
يشار الي ان 70 هزة ارتدادية وقعت منذ صباح يوم امس وحتي صباح اليوم الجمعة في منطقة سومار التابعة لقصر شيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) ، كانت اقواها بدرجة 5.6 علي مقياس ريختر.
يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.
وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.
انتهي** 2344



برچسب ها

اجتماعي

زلزال

كيلانغرب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائممقام كيلانغرب بالوكالة: اصابة 13 شخصا في زلزال سومار

معظم المشاهدات

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ينظم لتحالف (الفتح) مع العبادي وبدر لخوض الانتخابات

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ينظم لتحالف (الفتح) مع العبادي وبدر لخوض الانتخابات

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

وزير الخارجية الايراني يصل الي بروكسل

وزير الخارجية الايراني يصل الي بروكسل

أحدث الأخبار

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

مسؤول في وزارة الصناعة في مقابلة مع ارنا:

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

جيش الاحتلال يعزّز قواته خشية يوم غضب‎ فلسطيني

جيش الاحتلال يعزّز قواته خشية يوم غضب‎ فلسطيني

موضوعات مرتبط