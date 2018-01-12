متجاوزةً رقم الـ 80 في الثلث الأول من يناير..

قِناصة الجيش واللجان الشعبية في اليمن تقنص 29 مرتزقا خلال 48 ساعة

طهران / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-
في جديد حصدها لأرواح مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، قنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية أكثر من 29 مرتزقا في جبهات الداخل فقط خلال 48 ساعة، بحسب إحصائية الإعلام الحربي.

مصدر عسكري أفاد للمسيرة نت يوم امس الخميس عن مصرع وإصابة 29 مرتزقا بعمليات قنص في جبهات تعز والجوف وصرواح وجبهات داخلية خلال 48 ساعة الماضية، دون أن يشمل العدد جبهات الحدود.
يأتي هذا بالتزامن مع توزيع الإعلام الحربي امس مشاهد لعمليات قنص قام بها الجيش واللجان الشعبية حصدت فيها وحدة القناصة أرواح 12 جنديا سعوديا ومرتزقا في عدة محاور خلال يوم واحد.
ومع قنص 29 مرتزقا خلال الـ 48 الماضية، ترتفع إحصائية الجنود السعوديين والمرتزقة الذين حصدتهم قناصة الجيش واللجان في الثلث الأول من الشهر الحالي إلي أكثر من 80 جنديا سعوديا ومرتزقا.
وكانت وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية سجلت خلال الشهر الأخير من العام 2017 تطورا ملحوظا في حصد أرواح الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مختلف جبهات القتال إذ بلغت الإحصائية قنص أكثر من 345 جنديا سعوديا ومرتزقا منهم 49 جنديا سعوديا و 272 مرتزقا في الجبهات الداخلية و 24 مرتزقا في جبهات الحدود.
وأصبحت وحدة القناصة تنافس مدفعية الجيش واللجان وصاروخيتها وعبواتها الناسفة وعمليات نخبها الهجومية، بالإضافة إلي عمليات القوة الصاروخية والبحرية، في حصد أرواح المرتزقة لا سيما بعد أنتاج دائرة التصنيع العسكري لـ قناصات (قاصم - خاطف – أشتر – حاسم - ذو الفقار1 - ذو الفقار2 – سرمد).
انتهي ** 2342



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قِناصة الجيش واللجان الشعبية في اليمن تقنص 29 مرتزقا خلال 48 ساعة

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