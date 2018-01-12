باليستي يمني يستهدف مهبط الأباتشي في معسكر القوات الخاصة السعودي بنجران

وافادت 'المسيرة نت' ان مصدرا في القوة الصاروخية اكد أن صاروخ 'قاهر تو إم' الباليستي استهدف مهبط طائرات الأباتشي في معسكر القوات الخاصة بنجران.

هذا وأُطلق صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 علي المنطقة الصناعية في مدينة نجران في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 45 صاروخاً باليستياً خلال 2017 إلي العمق السعودي والإماراتي ومواقع جنوده ومرتزقته في مختلف الجبهات منها ثلاثة صواريخ بركان 1 وثلاثة صواريخ بركان 2، وثلاثة صواريخ بركان إتش 2 وثلاثة صواريخ زلزال 3.

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