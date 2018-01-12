باليستي يمني يستهدف مهبط الأباتشي في معسكر القوات الخاصة السعودي بنجران

طهران / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في اليمن الخميس صاروخاً باليستياً نوع 'قاهر تو إم' علي معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران.

وافادت 'المسيرة نت' ان مصدرا في القوة الصاروخية اكد أن صاروخ 'قاهر تو إم' الباليستي استهدف مهبط طائرات الأباتشي في معسكر القوات الخاصة بنجران.
هذا وأُطلق صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 علي المنطقة الصناعية في مدينة نجران في شهر أغسطس من العام الماضي.
وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 45 صاروخاً باليستياً خلال 2017 إلي العمق السعودي والإماراتي ومواقع جنوده ومرتزقته في مختلف الجبهات منها ثلاثة صواريخ بركان 1 وثلاثة صواريخ بركان 2، وثلاثة صواريخ بركان إتش 2 وثلاثة صواريخ زلزال 3.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

صاروخ باليستي

مهبط الاباتشي

معسكر سعودي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باليستي يمني يستهدف مهبط الأباتشي في معسكر القوات الخاصة السعودي بنجران

معظم المشاهدات

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ينظم لتحالف (الفتح) مع العبادي وبدر لخوض الانتخابات

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ينظم لتحالف (الفتح) مع العبادي وبدر لخوض الانتخابات

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

وزير الخارجية الايراني يصل الي بروكسل

وزير الخارجية الايراني يصل الي بروكسل

أحدث الأخبار

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

خطيب الجمعة في طهران : الشعب افشل مخططات الاعداء

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

مسؤول في وزارة الصناعة في مقابلة مع ارنا:

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي / المانيا علي رأس المستثمرين

تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

السلطة الفلسطينية: قضية القدس ستشكل مفترق طرق مع قوي إقليمية وسنحافظ علي قرارنا المستقل

جيش الاحتلال يعزّز قواته خشية يوم غضب‎ فلسطيني

جيش الاحتلال يعزّز قواته خشية يوم غضب‎ فلسطيني

موضوعات مرتبط