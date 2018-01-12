ايران تحث منظمة 'آيمو' لاستخدام الطاقات الدولية للاسراع في اخماد نيران الناقلة سانجي

جاء ذلك خلال لقاء منصوريان التي تتولي متابعة القضايا المتعلقة بالمنظمة الدولية للملاحة البحرية (آيمو)، للمرة الثانية مع الامين العام لهذه المنظمة 'كي تاك ليم' ومدير قسم الحفاظ عي البيئة البحرية في المنظمة وذلك للحث علي زيادة الجهود الدولية للسيطرة علي النيران المندلعة في ناقلة النفط الايرانية سانجي.

واكدت منصوريان ضرورة اتخاذ اجراءات مؤثرة وعلي وجه السرعة من جانب المنظمة الدولية لاطفاء النيران التي التهمت الناقلة.

واثر هذه اللقاءات اجري كبار مسؤولي المنظمة اتصالات مع المراجع الدبلوماسية في دول المنطقة القريبة من الحادث وطلبوا تقديم مساعدات دولية للاسراع في السيطرة علي النيران في الناقلة.

واجرت مندوبة ايران كذلك لقائين مع مندوبي الصين وبنما واكدت بان اولوية ايران هي انقاذ الطاقم وهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

من جانبه اكد الجانب الصيني علي ان الجهات المعنية في بلاده تبذل اقصي الجهود للسيطرة علي النيران ومتابعة مصير الطاقم.

انتهي ** 2342

