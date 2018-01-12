مسؤول ايراني:

اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

روما / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن مساعد الوزير ورئيس منظمة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتقنية الايرانية محمد خزاعي، بان اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي تعزيز التعاون مع ايران.

وفي تصريح ادلي به الخميس لمراسل 'ارنا' في روما قال خزاعي، ان هذا هو اكبر خط ائتمان لايران مع دولة اوروبية وهو في مثل هذه الظروف يعد حدثا سياسيا واقتصاديا مهما جدا ومؤشرا لعزم الانتحاد الاوروبي علي التعاون مع ايران.
واشار الي ابرام اتفاقيات سابقة بين ايران والدول الاخري لكنها لم تبلغ هذا الحجم واضاف، ان هذا العقد يتضمن ميزتين رئيسيتين، الاولي هي العزم والارادة الجادة من الدول الاوروبية خاصة الدولة الصديقة ايطاليا للتعاون مع ايران في مختلف المجالات الاقتصادية ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية، والثانية هي ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية علي التنويع في العلاقات الاقتصادية مع العالم والتي تاخذ بالاعتبار مختلف الاسواق، ومثلما نولي اهمية خاصة للدول الاسيوية فاننا نولي الاهمية ذاتها لاوروبا وسائر الدول.
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اقتصاد

خزاعي

خط ائتمان

ايران وايطاليا واوروبا

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اتفاق الائتمان بقيمة 5 مليارات يورو مع ايطاليا مؤشر لعزم اوروبا علي التعاون مع ايران

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