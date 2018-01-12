وزير التعاون الايراني: الناقلة الايرانية المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية

طهران / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني علي ربيعي بان ناقلة النفط الايرانية المنكوبة 'سانجي' تقترب الان من المياه اليابانية.

وخلال لقائه السفير الصيني في طهران بانغ سن امس الخميس قال ربيعي، اننا نتوقع من الصين الاستمرار في عمليات السيطرة علي النيران المندلعة لو تحركت الناقلة نحو المياه اليابانية.
واضاف، انه وبسبب حركة الرياح فقد اتجهت الناقلة الي المياه اليابانية وقد سعينا من اجل دخول السفن اليابانية الساحة للمشاركة في اخماد النيران.
وتابع، ان ناقلة النفط اقتربت من المياه البحرية اليابانية وقد اعلن اليابانيون استعدادهم للمساهمة في اخماد النيران كما اعلن الصينيون بانهم سيستمرون في المشاركة حتي نهاية العمليات.
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برچسب ها

اقتصاد

ايران والين واليابان

ناقلة النفط سانجي

اخماد النيران

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وزير التعاون الايراني: الناقلة الايرانية المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية

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