وزير التعاون الايراني: الناقلة الايرانية المنكوبة اقتربت من المياه اليابانية

وخلال لقائه السفير الصيني في طهران بانغ سن امس الخميس قال ربيعي، اننا نتوقع من الصين الاستمرار في عمليات السيطرة علي النيران المندلعة لو تحركت الناقلة نحو المياه اليابانية.

واضاف، انه وبسبب حركة الرياح فقد اتجهت الناقلة الي المياه اليابانية وقد سعينا من اجل دخول السفن اليابانية الساحة للمشاركة في اخماد النيران.

وتابع، ان ناقلة النفط اقتربت من المياه البحرية اليابانية وقد اعلن اليابانيون استعدادهم للمساهمة في اخماد النيران كما اعلن الصينيون بانهم سيستمرون في المشاركة حتي نهاية العمليات.

انتهي ** 2342

