20 سفينة انقاذ تشارك في عمليات البحث عن طاقم ناقلة النفط الايرانية المنكوبة

وخلال لقائه غلي ربيعي وزير التعاون ومسؤول اللجنة الخاصة بمتابعة حادثة ناقلة النفط سانجي اليوم الخميس قال السفير الصيني ان وزارة النقل والشحن الصينية اعدت قوات كبيرة لاخماد نار الناقلة وانقاذ طاقمها .

واشار الي وضع الناقلة وقال ان هذه الناقلة مازالت النيران تشتعل فيها وتحدث فيها انفجارات ولكن القوات الصينية ورغم التهديدات المختلفة سعت لاداء واجبها في اغاثة وانقاذ طاقم الناقلة.

واوضح ان الصين تتعاون الان مع كوريا الجنوبية واليابان وهي تستعين بهما في عمليات اخماد نيران الناقلة والبحث عن طاقمها المفقود.

يذكر ان نقلة النفط الايرانية 'سانجي' التي كانت تحمل 136 الف طن من المكثفات الغازية التصديرية من ايران الي كوريا الجنوبية التهمتها النيران حين اصطدامها مع سفينة شحن قرب الحدود البحرية الصينية.

انتهي ** 2342

