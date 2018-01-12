ایران جمهوریة اذربیجان .. اجتماع مرتقب للجنة التعاون الاقتصادی

باكو / 11 كانون الثانی/ینایر/ارنا - التقي سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی باكو جواد جهانغیرزاده الیوم الخمیس بوزیر الاقتصاد بجمهوریة اذربیجان شاهین مصطفي اوف وبحث اقامة الاجتماع الثانی عشر للجنة التعاون الاقتصادی.

وافاد موقع وزارة الاقتصاد الاذریة ان الطرفین أعربا عن ارتیاحهما لمستوي العلاقات الاقتصادیة بین ایران وجمهوریة اذربیجان وناقشا الیات تعزیز التعاون المشترك بین البلدین.
كما بحثا، الزیارة المرتقبة للوفد الاذری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتمویل انشاء خط سكك الحدید بین رشت - استارا وهو جزء من مشروع اكمال ممر النقل شمال - جنوب .
یذكر ان الاجتماع الحادی عشر للجنة التعاون الاقتصادی بین ایران وجمهوریة اذربیجان عقدت من 27 الي 29 دیسمبر 2016 فی نخجوان.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الثانی عشر للجنة التعاون الاقتصادی بین البلدین فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
انتهي** 2018**2344



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اقتصاد

ایران واذربیجان

التعاون الاقتصادی

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ایران جمهوریة اذربیجان .. اجتماع مرتقب للجنة التعاون الاقتصادی

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