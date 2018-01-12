79 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصي بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله/11 كانون الثاني/يناير/ارنا-يُواصل كيان العدو الصهيوني انتهاكاته بحق القدس، حيث اقتحم 79 مستوطنا اليوم الخميس المسجد الأقصي المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

ونفّذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، وسط انتشار المصلين في باحات المسجد عبر حلقات علم جماعية وفردية.
بموازاة ذلك، أفاد نادي 'الأسير' الفلسطيني، بأن' قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' اعتقلت منذ مساء أمس وحتي فجر اليوم الخميس، 26 مواطناً من محافظات الضفة الغربية'.
وأوضح نادي الأسير أن' قوات الاحتلال اعتقلت من القدس: مدير نادي الأسير ناصر قوس، وعبير زياد وزوجها زياد زياد، إضافة إلي ناصر عجاج، خليل بشير، ومحمد صياد'.
وأضاف أن' الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عبد الله خير التميمي، عبد اللطيف عبد الفتاح التميمي، مؤمن محمود التميمي، إياس محمود التميمي (17 عاماً)، محمد بلال التميمي، محمد بدر، ومجدي مفارجة.
كما اعتقل سبعة آخرين من محافظة جنين، ومواطنين من محافظة نابلس.
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79 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصي بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

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