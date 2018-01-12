اصابات في الضفة

شهيد وعدد من الجرحي برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريج

غزة/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا-استشهد مواطن فلسطيني واصيب ثلاثة اخرون اثر قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني باطلاق النار علي عشرات الشبان الذين وصلوا للتظاهر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة ان شاب فلسطيني استشهد نتيجة اصابته بعيار ناري في الصدر شرق البريج وجاري التعرف علي هويته فيما اصيب اثنان اخران نقلوا جميعا الي مشفي شهداء الاقصي بدير البلح لتلقي العلاج.
ووصل عشرات الشبان الي الحدود في اطار مواصلة التظاهرات ضد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اصيب فتي فلسطيني برصاصة في راسه اثر اطلاق قوات الاحتلال النار علي عدد من الشبان علي المدخل الجنوبي للمدينة التي تشهد عملية عسكرية صهيونية للبحث عن منفذي عملية قتل المستوطن الصهيوني.
كما اصيب شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في بلدة جيوس شرق قلقيلة شمال الضفة الغربية.
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شهيد وعدد من الجرحي برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريج

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شهيد وعدد من الجرحي برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريج

اصابات في الضفة

شهيد وعدد من الجرحي برصاص الاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريج

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