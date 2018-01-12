كتلة حزب الله في البرلمان البناني تبارك ايران النجاح الباهر في التصدي للتدخلات

بيروت/11 كانون الثاني/يناير/ارنا-باركت كتلة 'الوفاء للمقاومة' في البرلمان اللبناني للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا النجاح الباهر في التصدي للتدخلات الفاضحة والمدانة التي سعي الاعداء من خلالها لزعزعة الامن والاستقرار في ايران، وسارعوا الي فضح ادوارهم ومراهناتهم توهما منهم بأن مخططهم التحريضي يسير وفق ما يرغبون فيه.

و كما اعربت الكتلة في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وبمشاركة أعضائها اعربت عن 'تقديرها البالغ لوعي الشعب الايراني ولحكمة مسؤوليه وعن ثقتها المتنامية بنموذج النظام السياسي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي أثبت قدرته وفاعليته ويقظته الدائمة وحرصه علي الشعب الايراني ومعالجة مشاكله رغم الظروف الصعبة والتعقيدات المفروضة.'
من جانبه احيت الكتلة 'بطولات أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون هبتهم دفاعا عن القدس وعن كل أرضهم المحتلة من قبل الغزاة والمستوطنين الصهاينة. وتدعو الي تضامن كل الشعوب والدول الحرة معهم وتدين بكل أشكال الادانة ممارسات القهر والوحشية والاستيطان التي يعتمدها الكيان الصهيوني الغاصب مدعوما من الادارة الاميركية من أجل التهويد وتكريس الاحتلال كما تشجب كل قراراته التعسفية الهادفة الي تصفية قضية فلسطين وضم اراضيها وانتهاك حقوق شعبها.'
و احيت الكتلة 'الصمود الاسطوري للشعب اليمني المظلوم, بوجه العدوان الاميركي- السعودي المتمادي، وتثمن عاليا روح الابتكار والتطوير لوسائل الدفاع عن وجوده وبلده، وتجدد دعوتها الي الوقف الفوري للعدوان الذي بات يشكل بارتكاباته وصمة عار لا تمحي عن جبين أدعياء حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وادعياء حماية الديموقراطية في العالم.'
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كتلة حزب الله في البرلمان البناني تبارك ايران النجاح الباهر في التصدي للتدخلات

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