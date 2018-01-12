خمسة مصابين وخسائر مادية جراء الزلزال في 'سومار' غرب البلاد

قصرشيرين/11كانون الثاني/يناير- اعلن رئيس حاكم مدينة غيلانغرب بالوكالة فرهاد همتي، ان الزلزال الذي وقع صباح اليوم الخميس في مدينتي سومار وغيلانغرب خلف خمسة مصابين والحق اضرارا بعدد من المنازل والمبان الحكومية والمحلات ومزارع تربيه المواشي.

واضاف همتي مساء اليوم الخميس في تصريح لمراسل ارنا ان هذا الزلزال الحق اضرارا بمبان حكومية وتجارية ومنازل بمدينة غيلانغرب وعدد من المنازل ومزارع تربية الموشي في قريتي 'داربيد' و'سرحال شيرازي' التابعين لها.
وقال ان اعضاء لجنة ادارة الطوارئ في مدينة غيلانغرب علي جهوزية تامة مشيرا الي ارسال فرق أغاثة الي مختلف مناطق هذه المدينة وتوابعها لتقييم الخسائر.
هذا ووقعت نحو 60 هزة ارتدادية في منطقة سومار الحدودية التابعة لمدينة قصر شيرين إثر الزلزال الذي ضرب بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريخترصباح اليوم .
يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.
وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.
انتهي**2018** 2344



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