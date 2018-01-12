المجلس الاعلي الاسلامي العراقي ينظم لتحالف (الفتح) مع العبادي وبدر لخوض الانتخابات

وقال الشرع في تصريح لوسائل اعلام محلية، الخميس ، ان 'المجلس الاعلي حسم امره وانضم رسميا الي تحالف الفتح برفقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ومنظمة بدر وبعض الأطراف التي حسمت امرها بالانضمام ومنها جهات سياسية ممثلة للحشد الشعبي ومنها منظمة بدر' .

واضاف ان 'الاتفاق علي منصب رئيس تحالف الفتح، حسم ولكن يحتاج الي التريث لبعض الوقت من اجل الاعلان عنه بشكل رسمي' .

وكان المتحدث الرسمي بأسم عصائب اهل الحق، نعيم العبودي قد أكد، الخميس، ان قرار تحالف الحركة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في قائمة انتخابية موحدة لم يحسم لغاية الان .

واوضح العبودي لوكالة عين العراق نيوز، ان 'الساعات القليلة القادمة ستحسم شكل التحالف النهائي، مشيرا الي 'عدم وجود توقيع رسمي بشأن التحالف الإنتخابي الجديد وما طرح موخرا هو مجرد تفاهمات وتقارب بيننا واجتماعا بين اللجان المعنية' .

واكد، ان 'الساعات المقبلة ومع قرب انتهاء تسجيل التحالفات من قبل دائرة تسجيل الأحزاب في مفوضية الإنتخابات، سيتم حسم شكل التحالف النهائي ومن هي القوي السياسية المنضوية فيه' .

وكانت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدثت عن تشكيل تحالف انتخابي جديد يحمل اسم (الفتح) ويضم عددا من الجهات السياسية الممثلة للحشد الشعبي بينها عصائب اهل الحق وبدر وكتائب الامام علي، لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة والتي من المقرر ان تجري في موعدها المحدد في 15 آيار/ مايو 2018 طبقا لما نص عليه الدستور العراقي .

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