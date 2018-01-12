خاص 'إرنا':

مسؤول فلسطيني : كسرُ الاحتكار الأمريكي لرعاية التسوية أمرٌ لا تراجع عنه

رام الله/11 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية د. نبيل شعث، أنه لا تراجع عن موقف السلطة فيما يخص استبدال الرعاية الأمريكية للتسوية.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'شعث'، :'علي الرغم من الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة علينا من أجل إبقائها وسيطاً للمفاوضات مع إسرائيل ، إلا أننا لن نغير موقفنا الذي هو بالأساس من مخرجات التقييم الذي أجريناه للمرحلة السابقة في أعقاب قرارات الرئيس دونالد ترامب العدائية'.
وأضاف، 'ما لا تريد أمريكا معرفته أو الإقرار به، هو أن العالم تغير، ولم يعد بالإمكان التعمية أكثر عن الأخطاء الجسيمة التي اقترفتها واشنطن علي مستوي الشرق الأوسط ككل'.
وتابع المسؤول الفلسطيني القول، :'نحن بكل وضوح لم نعد مستعدين للعمل مع إدارة ترامب كمحتكرة لرعاية المفاوضات التي ظلت محصورة بيد بلادها لما يزيد علي عقدين، دون أن تلبية أي من الالتزامات المستحقة عليها'.
وتابع 'شعث'- وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة 'فتح'- القول، :'أمريكا تركت إسرائيل تفترس الضفة الغربية طيلة السنوات الفائتة، وهي لم تحرك ساكناً إزاء العربدة الشاملة التي تقوم بها تل أبيب، وهذه مسألة لن نسمح باستمرارها بعد الآن'.
وكشف مستشار العلاقات الخارجية النقاب عن أن 'المجتمع الدولي' لا يريد إقصاء واشنطن بصورة كلية عن مسار المفاوضات ؛ لكنه يريد إطاراً أوسع يضم إلي جانبها أطرافاً فاعلة غربية و إقليمية.
وأردف قائلاً، :'بالنسبة لنا، نحن ومعنا روسيا والصين، لا نريد عودة الهيمنة الأمريكية في ضوء الانحياز الكامل الذي أظهرته الولايات المتحدة لإسرائيل في كافة المواقع ، وعلي مختلف الأصعدة'.
وتأتي هذه المواقف غداة كشف مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية لصحيفة 'هآرتس' الصهيونية النقاب عن أن رئيس حكومة العدو 'بنيامين نتنياهو' كان قد اقترح علي الرئيس 'باراك أوباما' عام 2014 أن يعطي الفلسطينيين مساحة من شبه جزيرة سيناء المصرية مقابل ضم الضفة الغربية المحتلة إلي حدود الكيان الغاصب.
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مسؤول فلسطيني : كسرُ الاحتكار الأمريكي لرعاية التسوية أمرٌ لا تراجع عنه

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