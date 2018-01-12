الكيان الصهيوني يصادق علي بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

وقالت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية إن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 والتي تمّت الموافقة عليها الأربعاء أصبحت في مراحل مختلفة من الإجراءات، مضيفةً أن 325 وحدة استيطانية حصلت علي موافقة نهائية، وهذا يعني أن أشغال البناء ستبدأ عاجلاً او آجلاً، بحسب المنظمة، بينما أعطيت 770 وحدة أخري الموافقة الأوّلية.

'السلام الآن' أشارت أيضاً إلي أن الحكومة الإسرائيلية وافقت خلال سنة 2017 علي بناء 6072 وحدة سكنية، وهو العدد الأكبر منذ عام 2013، بينما تمّت الموافقة عام 2016 علي بناء 2629 وحدة.

وبعد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التي انتقدت علناً الاستيطان، التزمت إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب التي تولّت مهامها في كانون الثاني/يناير 2017 الصمت في هذا الشأن.

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