وزير خارجية بريطانيا: اوروبا عازمة علي حفظ الاتفاق النووي

وبعد مشاركته في مؤمر صحفي مشترك مع نظرائه الايراني والفرنسي والالماني ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي، كتب جونسون في تغريدة علي تويتر: الاتفاق النووي الايراني يجعل العالم أكثر أمنا، الشركاء الاوربيين اعربوا اليوم خلال اجتماعهم في بروكسل، عن عزمهم و بالاجماع علي ضرورة حفظ الاتفاق النووي.

وعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاجتماع حول الاتفاق النووي بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه من الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا بحضور منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.

انتهي**2018** 2344

