متوسط الخام الخفيف الايراني يبلغ نحو 66 دولارا للبرميل

وقد أسهمت عملية صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام 2017 بفضل إتفاق الدول الأعضاء في منظمة الاوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في تحسين سعر النفط الإيراني في الأسواق العالمية.

كما أسهم خفض مليون و800 ألف برميل من النفط (مليون و200 ألف برميل من قبل منظمة اوبك و600 ألف برميل خارج المنظمة) في الحد من عرض المزيد من النفط في الأسواق وبالتالي إنخفاض مستوي المخزون الإستراتيجي في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر الخام الخفيف الايراني (وفقا لاسعار 9 يناير) للشحنات المتجهة إلي شمال غرب أوروبا، 66 دولارا وسنتا واحدا فيما بلغ سعر الخام الايراني الثقيل 64 دولارا و11 سنتا للبرميل.

انتهي** 2344

