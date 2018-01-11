ظريف والأطراف الاوروبية يدرسون تنفيذ الاتفاق النووي

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الاجراءات اللازمة في ظل الظروف الراهنة من اجل استمرار تنفيذ والتزام كافة الاطراف المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة.

واكد ظريف خلال هذا الاجتماع علي اهمية التزام كافة الاطراف خاصة الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية بتنفيذ هذه الخطة في ظل الظروف الراهنة.

من جانبها اكدت موغريني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا، بالاجماع علي التزام اوروبا وحكوماتهم بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة باعتبارها انجاز فريد في الدبلوماسية متعددة الاطراف.

والتقي ظريف ايضا وزراء خارجية آلمانيا وبريطانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في بروكسل كلا علي حده وبحث معهم بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

انتهي**2018** 2344

