وقوع 40 هزه ارتدادية في مدينة 'سومار' غرب البلاد خلال ثلاثة ساعات ونصف

كرمانشاه/11كانون الثاني/يناير- اعلن مسوول مركز رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه غرب البلاد فرهاد فروزي ظهر اليوم الخميس عن وقوع 40 هزة ارتدادية في مدينة سومار بهذه المحافظة خلال ثلاثة ساعات ونصف الاخيرة.

وقال فروزي ظهر الخميس في حديث مع مراسل ارنا، ان زلزال وقع في الساعة 10 و29 دقيقه بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر في مدينة سومار كما وقعت 40 هزة ارتدادية بعد ذلك، كانت قوة ثمانية منها فوق 4 درجات علي مقياس ريختر مضيفا ان خمسة من هذه الهزات الارتدادية الثمانية بلغت قوتها اكثر من خمسة درجات علي مقياس ريختر.
واضاف ان الهزة الارتداديه الاخيرة سجلت في الساعة 13 و57 دقيقه بقوة 3.5 درجة علي مقياس ريختر في هذه المدينة.
يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.
وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.
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وقوع 40 هزه ارتدادية في مدينة

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