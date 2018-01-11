تطوير ميناء `جابهار` يشكل اهم مشروع مشترك مع ايران في مجال النقل

وفي تصريح لمراسل ارنا في نيودلهي علي هامش ملتقي تجاري بين ايران والهند في نيودلهي بمشاركة وزير النقل وبناء المدن الايراني عباس آخوندي صرح غادكاري اليوم الخميس ان مشروع تطوير ميناء جابهار يعتبر مشروعا هاما جدا من الناحية اللوجستية حيث يمكن ان يشكل مشروعا علي اساس قاعدة 'الربح – ربح' للبلدين موكدا علي دعم الهند لهذا المشروع واكماله.

واعرب عن اعتقاده بان مشروع تطوير ميناء جابهار يعتبر مشروعا مفيدا جدا بالنسبة لرجال اعمال البلدين سواء من الناحية الاستثمارية او من الناحية التجارية.

وبشان عملية الاستثمار والتسويق والتجارة عن طريق ميناء جابهار قال الوزير الهندي ان الملتقي الذي يعقد حاليا في نيودلهي يوفر فرصة للمستثمرين الهنود والايرانيين كي يجدون الارضيات المناسبة للاستثمار مضيفا ان هذا الملتقي سيسهم ايضا في تطوير التجارة بين البلدين.

واكد ان الحكومة الهندية تحرص علي تطوير العلاقات مع ايران وتسعي جاهدة وراء تشجيع المستثمرين الهنود للدخول الي السوق الايرانية خاصة الاستثمار في ميناء جابهار كما ان حكومة بلاده ترحب بالتجار الايرانيين للاستثمار في الهند.

واضاف ان هناك مشاريع كثيرة في مجال البني التحتية بين ايران والهند واننا نسعي وراء تنفيذ مزيد من المشاريع في ايران.

انتهي**2018** 2344

