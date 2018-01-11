خمس هزات أرضية ضربت العراق اليوم وأضرار بمنازل مندلي

وذكر تقرير للهيئة 'سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث خمس هزات أرضية ارتدادية صباح اليوم الخميس، كانت الاول في الساعة التاسعة و59 دقيقة بالتوقيت المحلي حيث تبعد 25 كم جنوب شرق قضاء مندلي في محافظة ديالي وقد بلغت قوتها 5.5 درجة علي مقياس ريختر، وشعر بها المواطنون شعوراً قوياً في مندلي وقضاء بدرة والكوت وشعوراً واضحاً في بغداد وبقية المحافظات'.

وأضاف ان 'الهزة الأرضية الثانية حدثت في الساعة 10:01:08 بالتوقيت المحلي وقد بلغ مداها 5.0 درجة علي مقياس ريختر، أما الثالثة في الساعة 10:14:15 بالتوقيت المحلي وقد بلغ مقدارها 5.2 درجة وكانت الرابعة في الساعة 10:22:02 بالتوقيت المحلي في ذات قوة سابقتها'.

وأشار البيان الي 'حدوث هزة أرضية خامسة في الساعة 11:05:58 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3.7 درجة علي مقياس ريختر'.

ولفت الي 'ورود معلومات حول حصول بعض الاضرار الانشائية في منازل المدنيين في قضاء مندلي، وهي عبارة عن تشققات في جدران أنبية الكونكريت المسلح ودون ووقوع خسائر بشرية'.

المصدر: مواقع عراقية

انتهي** 2344

