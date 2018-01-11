‏‫محلل استراتيجي باكستاني: أمريكا ستفقد اعتبارها بالخروج من الاتفاق النووي مع ايران

اسلام آباد/ 11 كانون الثاني/ يناير- ارنا أكد الفريق المتقاعد والمحلل السياسي الباكستاني طلعت مسعود ضرورة التزام جميع الدول الموقعة علي الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا ان أمريكا سيقل اعتبارها علي الساحة الدولية في حال انسحبت من الاتفاق .

وفي حديث مع مراسل ارنا في اسلام آباد اليوم الخميس قال الفريق مسعود ان أمريكا إذا انسحبت من الاتفاق النووي فان أمام ايران ايضا خيارات متعددة للرد ، ومن الممكن ان يكون بين هذه الخيارات إعادة النظر في مشروعها النووي .
واعتبر المحلل الاستراتيجي الباكستاني ان الخطوة الامريكية فيما لو حدثت فإنها تشكل خطرا علي السلام العالمي .
وتطرق الي عدم وفاء الأمريكيين بالتزاماتهم في العديد من المعاهدات الدولية ، مشيرا الي ان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سيعزز من عدم التزامها بالمواثيق الدولية وبالتالي يفقد اعتبارها اكثر علي الساحة العالمية .
واعتبر الخبير الباكستاني ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتلقي التوجيهات من اللوبي الصهيوني وحماته المرتبطين بكيان الاحتلال الصهيوني .
وتابع الفريق الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بالاتفاق النووي مع الدول الست ولابد من تطبيق هذه المعاهدة الدولية خدمة للسلام العالمي .
ومن المقرر ان يعلن ترامب غدا الجمعة موقفه من الاتفاق النووي ومن موضوع تعليق الحظر الاقتصادي والمصرفي المفروض علي ايران .
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‏‫محلل استراتيجي باكستاني: أمريكا ستفقد اعتبارها بالخروج من الاتفاق النووي مع ايران

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