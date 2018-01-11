المدعي العام للبلاد ينفي انتحار احد المعتقلين في سجن دزفول

طهران/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - نفي المدعي العام للبلاد حجة الاسلام محمد جعفر منتظري، خبر انتحار احد المعتقلين علي خلفية الاحداث الاخيرة في سجن دزفول (جنوب ايران) وقال لاصحة لهذا الخبر.

وعلي هامش مراسم الذكري السنوية الأولي لرحيل اية الله هاشمي رفسنجاني اليوم الخميس، صرح حجة الاسلام منتظري بان عددا من المعتقلين اطلق سراحهم، ولافرق بين الطلاب الجامعيين وغيرهم، المعيار في الاعتقال ماقاموا به .
وبشان انتحار احد المعتقلين قال : هذا الشخص كان من المدمنين علي المخدرات وان ذلك موثق بفيلم عنه والتحريات مستمرة بهذا الشان.
وبخصوص انتحار محتج اخر في سجن اراك، اوضح المدعي العام للبلاد ان هذا المحتج كان محتجزا في سجن الشرطة بمدينة اراك (وسط) عندما بادر بالانتحار ولايزال التحقيق مستمر عن حيثيات القضية.
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المدعي العام للبلاد ينفي انتحار احد المعتقلين في سجن دزفول

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