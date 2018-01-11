‏‫السفير الهندي : ميناء جابها مشروع مهم لربط الهند بآسيا الوسطي

وفي حديث خاص مع مراسل ارنا في نيودلهي علي هامش الملتقي التجاري بين ايران والهند أوضح كونار ان سير التعاون بين ايران والهند في ميناء جابهار يجري بشكل جيد وان المشروع يتقدم ويتطور .

وفي إشارته الي ان المرحلة الاولي من تطوير ميناء جابهار بالاستثمارات الهندية قد انطلقت مطلع ديسمبر الماضي برعاية الرئيس حسن روحاني قال السفير الهندي ان بلاده صدرت كمية كبيرة من القمح الي أفغانستان عن طريق هذا الميناء وهذا ما يؤكد أهمية ميناء جابهار للتعاون بين ايران والهند في مجال التجارة والنقل البحري .

كما أشار كونار الي أهمية زيارة وزير الطرق الايراني عباس آخوندي الي نيودلهي حيث يشارك في اعمال الملتقي التجاري بين ايران والهند، وقال ان الوزير آخوندي يشرف علي كل ما يتعلق بالطرق والنقل والخطوط الحديدية في إطار مشروع تطوير ميناء جابهار .

وأعرب الدبلوماسي الهندي عن قناعته بأن العلاقات بين الهند وإيران ستتطور مستقبلا أكثر فأكثر .

يذكر ان ايران والهند وقعتا في مايو - أيار من العام الماضي اتفاقا يقضي باستثمار الهند مبلغ ٨٥ مليون دولار لإنجاز مرساتين في المرحلة الاولي لتطوير ميناء جابهار الايراني .

انتهي** 2344

