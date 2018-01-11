ظريف يلتقي نظيره الفرنسي في بروكسل

فيينا/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الخميس في بروكسل، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان وبحث معه حول تنفيذ الاتفاق النووي.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد وصل فجر اليوم الي العاصمة البلجيكية بروكسل قادما من موسكو للاجتماع بمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني ونظرائه من الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا للبحث حول الاتفاق النووي.
واعلن الاتحاد الاوروبي بان موغريني ووزراء خارجية ايران والدول الاوروبية الثلاث يشاركون صباح الخميس في جلسة بحضور الصحفيين للاعلان عن وجهات نظرهم والرد علي اسئلة الصحفيين.
وكان وزير الخارجية الايراني قد زار موسكو امس الاربعاء واجتمع الي نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي قال، ان من المهم جدا اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام ايران بتعهداتها وان روسيا تؤكد كما في السابق علي الدور المهم للوكالة.
عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني هو ايضا اجتمع صباح اليوم الخميس في بروكسل بسكرتيرة جهاز الاجراء الخارجي بالاتحاد الاوربي هيلغا اشميت، وتبادل معها وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي.
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ظريف يلتقي نظيره الفرنسي في بروكسل

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