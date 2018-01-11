‏‫مفكر ماليزي : ايران دولة قوية ، ولاعب أساسي في المنطقة

وأضاف الدكتور جاندار مظفر أستاذ علم السياسة في الجامعات الماليزية بمحاضرة في مركز الدراسات الاسلامية الماليزي ان جزءا من الاقتدار الايراني ناتج عن السياسات الخاطئة لأمريكا وحلفائها في المنطقة .

واعتبر الدكتور مظفر ان الولايات المتحدة احتلت العراق عام ٢٠٠٣ علي أمل ان تأتي بحكومة موالية لها، لكن الحكومة الجديدة اتجهت نحو ايران، كما ان الجمهورية الاسلامية وخلافا لأمريكا كسبت قلوب العراقيين دون أن تطلق طلقة واحدة .

كما أشار المفكر الماليزي الي ان السعودية وإسرائيل تحالفتا في جبهة العداء لإيران وباتا مرعوبتان من النفوذ الايراني المتنامي في المنطقة ، موضحا ان ما يقلق الكيان الصهيوني هو الثروة والعلم والقيم التي تتمتع بها ايران ، فإذا اجتمعت هذه الخصائص في بلد فان اسرائيل ستناصبه العداء حتما .

وتابع الدكتور مظفر قائلا : ان ايران اليوم تمثل تحديا كبيرا للسعودية وإسرائيل لانها تمتلك نفوذا واسعا في المنطقة ، وتساهم السياسات الحمقاء لأمريكا وإسرائيل في تعزيز هذا النفوذ .

واشار المفكر الماليزي جاندار مظفر في محاضرته الي أن ايران تقف في مقدمة جبهة المقاومة للدفاع عن فلسطين المحتلة ، موضحا ان الامام الخميني رضوان الله عليه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران اعتبر القضية الفلسطينية قضية جميع المسلمين في العالم وهذا ما ساهم في تعزيز وحدة المسلمين .

وتابع الدكتور مظفر قائلا : ان بعض الدول الاسلامية ابتعدت عن فلسطين وحذت حذو السعودية في التقرب الي اسرائيل ، معتبرا ان سبب هذه الانتكاسة هو التبعية السعودية العمياء للولايات المتحدة .

ووصف المفكر الماليزي ان ما يطلق عليه الإصلاحات في السعودية اليوم هو أمر سطحي فارغ المحتوي ولا يعدو كونه تنفيذا للأوامر الأمريكية .

كما انتقد الترويج للخلافات بين السنة والشيعة معتبرا ان هذا الامر ظاهرة طارئة أثارها أعداء الاسلام ، كما أشار الي ان السنة والشيعة ومن خلال تلاحمهم عبر التاريخ انجزوا أعمالا كبيرة .

انتهي** 2344

