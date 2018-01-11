ضبط 173 طنا من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

زاهدان/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلن أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، عن ضبط 173 طنا من المخدرات خلال الاشهر التسعة الماضية في كافة انحاء المحافظة.

وفي تصريح لمراسل ارنا اوضح محمد هادي مرعشي اليوم الخميس، ان هذه الارقام سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة لضبط 158 طنا من المخدرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وصرح بان غالبية المخدرات التي تم ضبطها في محافظة سيستان وبلوشستان خاصة مدينتي سراوان وايرانشهر خلال هذه الفترة كانت من الافيون والحشيشة .
كما أعلن امين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوشستان عن تفكيك 110 عصابة كبيرة وصغيرة لتهريب المخدرات خلال الاشهر التسعة الماضية واعتقال 579 شخصا من المشتبه بهم والمتهمين بتوزيع وتهريب المخدرات .
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ضبط 173 طنا من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

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