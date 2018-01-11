ضبط 173 طنا من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

وفي تصريح لمراسل ارنا اوضح محمد هادي مرعشي اليوم الخميس، ان هذه الارقام سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة لضبط 158 طنا من المخدرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح بان غالبية المخدرات التي تم ضبطها في محافظة سيستان وبلوشستان خاصة مدينتي سراوان وايرانشهر خلال هذه الفترة كانت من الافيون والحشيشة .

كما أعلن امين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوشستان عن تفكيك 110 عصابة كبيرة وصغيرة لتهريب المخدرات خلال الاشهر التسعة الماضية واعتقال 579 شخصا من المشتبه بهم والمتهمين بتوزيع وتهريب المخدرات .

انتهي** 2344

