الفلسطينيون يحيون يوم الشهيد الفلسطيني وسط مطالبات بمحاسبة الكيان الصهيوني

غزة/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة ذكري يوم الشهيد الذي يوافق السابع من يناير من كل عام باحتفال جماهيري حاشد بمدينة غزة.

وشارك في الاحتفال المئات من ذوي الشهداء اضافة الي قيادات فلسطينية وازنة وسط مطالبات بتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة أمام المحاكم الدولية.
وقال ابو جودة النحال رئيس مؤسسة الشهداء بغزة ان هذا اليوم هو يوم وطني بامتياز بدأ الفلسطيوون الاحتفال به في السابع من يناير عام 65 ذكري سقوط اول شهيد في الثورة الفلسطينية المعاصرة وهو الشهيد الاول احمد موسي.
واكد النحال ان الشهداء هم عنوان لمقاومة الشعب الفلسطيني وللظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد داعيا الي محاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية ليحاسبوا علي ما اقترفوه من جرائم من قتل النساء والاطفال وكبار السن .
*ذكري قاسية
ام علي القايض وهي والدة لثلاثة شهداء احدهم سقط في العام 2003 والاثنين الباقين استشهدا في العام 2014 تعتبر ذكري يوم الشهيد مناسبة فخر واعتزاز لها ولاولادها الشهداء
وأضافت:'انا قدمت ثلاثة شهداء , قدمت ابني محمود في 2003 ’وبعدين ولاء واحمد في الحرب الاخيرة والحمدالله رب العالمين , أذكر ضحكات ابني احمد يلي بتشرح القلب ولما نكون زعلانين كان ينسينا الهم يلي فينا و ولاء دايما مبتسمة للحياة.. اتمني في هذا اليوم ان اكون موجودة مع اولادي وبعز عليا هذا اليوم وانا بتذكرهم وصحيح ربنا اختارهم لكن الفراق صعب .
وقتلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ العام 1967 نحو 42 الف شهيد فلسطيني موثقين في سجلات منظمة التحرير الفلسطينية عدا عن عشرات الالاف من الجرحي.
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الفلسطينيون يحيون يوم الشهيد الفلسطيني وسط مطالبات بمحاسبة الكيان الصهيوني

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