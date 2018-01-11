قيادي فلسطيني في منظمة ’التحرير’ يؤكد: السعودية سلّمتنا مقترحات ’صفقة القرن’

بيروت/11 كانون الثاني/يناير/ارنا-كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ'منظمة التحرير' الفلسطينية أحمد مجدلاني أن المقترحات الأميركية حول عملية التسوية في الشرق الأوسط -المعروفة بصفقة القرن- قد نقلت إلي السلطة الفلسطينية في رام الله عبر السعودية.

وخلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي للسلطة، قال مجدلاني إن 'الصفقة المذكورة تقوم علي تصفية القضية الفلسطينية، وإنشاء حلف إقليمي ضد ما يسمي النفوذ الإيراني في المنطقة تكون 'إسرائيل' جزءا منه'.
إعلان مجدلاني هذا يؤكد كلّ التسريبات التي أوردتها الصحف الأجنبية والغربية والعربية بشأن تهديدات تلقاها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشكل مباشر خلال لقائه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة للضغط عليه والقبول بصفقة القرن.
وبحسب التسريبات والمعلومات، عرض ابن سلمان علي عباس 10 مليارات دولار مقابل التنازل عن الضفة الغربية والقبول بإنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة وسيناء.
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قيادي فلسطيني في منظمة ’التحرير’ يؤكد: السعودية سلّمتنا مقترحات ’صفقة القرن’

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