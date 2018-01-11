اقامة مراسم احياء الذكري السنوية الأولي لوفاة اية الله هاشمي رفسنجاني

وشارك في المراسم التي اقيمت صباح اليوم الخميس رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ناطق نوري واحفاد الأمام الخميني والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري وعائلة المرحوم وحشد من المسؤولن السياسيين والعسكريين والأمنيين.

والقي نجل اية الله جوادي آملي كلمة في المراسم تطرق الي ابعاد شخصية الشيخ رفسنجاني وسيرته .

كما أقيم ملتقي احياء الذكري السنوية الأولي لوفاة اية الله هاشمي رفسنجاني يوم الاثنين بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وعددا من الشخصيات السياسية الايرانية والاجنبية و نواب مجلس الشورة الاسلامي في قاعة المؤتمرات بطهران.

و شغل هاشمي رفسنجاني مختلف المناصب بعد انتصار الثورة الاسلامية بما في ذلك رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين (1989-1997). وكان منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام (1989-2017) آخر منصبٍ شغله. توفي رفسنجاني عام 2017 عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر أزمة قلبية.

انتهي** 2344

