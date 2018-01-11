بعد شهرين من الهزة الارضية القوية 7.3 درجة

تسجيل الف و726 تابعا زلزاليا في محافظة كرمانشاه غرب البلاد

كرمانشاه/ 11 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلن مسؤول شبكة رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه فرهاد فروزي بان عدد التوابع الزلزالية التي وقعت بعد الزلزال الكبير الذي ضرب غرب المحافظة يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بلغ الفا و 726.

وقال فروزي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا'، ان هذا العدد من التوابع الزلزالية وقع منذ مساء يوم 12 نوفمبر و لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (5:30 فجرا بتوقيت غرينتش).
و اوضح بانه من اجمالي التوابع الزلزالية التي وقعت، بلغت قوة 58 منها أكثر من 4 درجات، فيما بلغ 311 تابعا زلزاليا أكثر من 3 درجات علي مقياس ريختر .
و صرح مسؤول شبكة رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه، ان 6 توابع زلزالية وقعت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مدن روانسر و تازه اباد وسربل ذهاب وكوزران .
يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.
وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.
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تسجيل الف و726 تابعا زلزاليا في محافظة كرمانشاه غرب البلاد

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