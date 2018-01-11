لافروف: ايران التزمت تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

وقال لافروف، خلال الاجتماع مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في موسكو يوم الاربعاء، ينبغي التذكير انه تم سابقا عقد اجتماعات عديدة مهمة جدا ، ونشعر بالارتياح للقاءات رئيسي البلدين.

ووصف تنفيذ بنود الاتفاق النووي بانه يحظي باهمية كبيرة، لافتا الي ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اكد ايضا التزام ايران بالاتفاق.

واكد لافروف دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق النووي وايجاد حل لقضية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل.

واشار الي تطوير التعاون بين ايران وروسيا، موضحا ان التعاون قائم بين وزارتي الخارجية والوزارات الاخري ومجلسي الامن في كلا البلدين كما ان هناك شؤونا عديدة مدرجة علي جدول اعمال التعاون بينهما ومنها الشؤون الاقليمية.

ولفت الي التمهيد لانعقاد اجتماع سوتشي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا، معتبرا في ذات الوقت مسار استانا لايجاد حل لازمة سوريا بالبناء.

كما اشار وزير الخارجية الروسي الي ان اللجنة الايرانية - الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ستعقد اجتماعا مطلع شهر شباط /فبراير.

ونوه الي ان التهميدات لاجتماع لجنة التعاون الحكومي الايرانية - الروسية المشتركة يتم الاعداد لها حاليا، واضاف، لقد اقترحنا ان يعقد الاجتماع مطلع العام الجاري.

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