ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

طهران / 11 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به.

وكتب ظريف تغريدة علي حسابه في موقع تويتر بعد لقائه نظيره الروسي في موسكو: لقد التقيت اليوم (امس) في موسكو مع (سيرغي) لافروف وزير الخارجية (الروسي)، وسأتوجه الي بروكسل للتباحث مع وزير خارجية الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) و(فيدريكا) موغيريني ممثلة الاتحاد الاوروبي.
واضاف: ان الجميع متفقون علي ضرورة ان يلتزم الجميع بتعهداتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت التزام ايران الكامل، لكن استمرار هذا الوضع رهن بالتزام الولايات المتحدة الكامل به.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس في بروكسل وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا وفيدريكا موغيريني، عشية اتخاذ اميركا قرارا فيما ما اذا كانت ستواصل تعليق الحظر علي ايران ام لا.
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ظريف: استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي رهن بالتزام اميركا الكامل به

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