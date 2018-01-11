احتجاجات وإضرابات في قطاعات الصحة والتعليم والجامعات بالجزائر

ففي قطاع الصحة، يواصل الأطباء المقيمون (الأطباء الذين دخلوا التخصص) احتجاجهم، حيث نظم مئات الأطباء المقيمين قدموا من عدة محافظات، امس الثلاثاء، مسيرة بمدينة وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية)، من أجل فرض مطالبهم. كما نظمت مجموعة من الأطباء المقيمين بمستشفي مصطفي باشا الجامعي بالعاصمة وقفة احتجاجية.

ورفع الأطباء المقيمون المحتجون في وهران صور زملائهم الذين تعرضوا، يوم الأربعاء الماضي، إلي العنف والضرب علي يد قوات الشرطة، حين أرادوا الخروج من مستشفي مصطفي باشا الجامعي بالعاصمة التي تمنع بها المسيرات لدواع أمنية منذ سنة 2002.

وجاءت مسيرة الأطباء المقيمين بوهران، بعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات، في العاصمة ومحافظة سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة) ومحافظة 'قسنطينة' (350 كيلومتر شرق العاصمة).

كما قاطع الأطباء المختصون امتحانات التخصص التي انطلقت، قبل أمس الاثنين.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري 'مختار حسبلاوي' قد دعا، عبر التلفزة الحكومية، الأطباء المقيمين إلي التعقل، مؤكدا لهم أن 'أبواب الحوار ستبقي مفتوحة أمامهم'.

وردا علي مطالب الأطباء المقيمين قال الوزير حسبلاوي إن 'الخدمة المدنية مكسب عظيم للمنظومة الصحية الوطنية، وتضمن التغطية الصحية عبر التراب الوطني، من خلال تقديم الطب الاختصاصي في جميع التخصصات'، مشيرا إلي أن 'إلغاءها غير ممكن'.

واعترف الوزير 'بوجود بعض المشاكل والاختلالات في نظام الخدمة المدنية'، مؤكدا أن 'مصالحه تعمل علي التكفل بها، وقدمت تعليمات إلي مدراء الصحة بضرورة توفير كل متطلبات الطبيب المختص التقنية لمزاولة مهنته كما يجب، بالإضافة إلي العمل علي تحسين ظروف التكفل بالأطباء المختصين في خارج محافظاتهم، خاصة ما تعلق بالسكن.

وقررت وزارة الصحة إعادة النظر في الخدمة المدنية، إذ لن يتم إرسال طبيب متخصص جديد في إطار الخدمة المدنية إلي مؤسسة استشفائية لا تتوفر علي جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه، كما ترفض الوزارة إرسال أي طبيب متخصص في إطار خدمة مدنية معزول عن المجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في مسكن لائق.

كما تدرس وزارة الصحة اقتراح قانون يتعلق بتقديم منح خاصة من خزينة المحافظات للأطباء المقيمين، تكون علي شكل تحفيزات مالية تختلف من محافظة لأخري.

وبالإضافة إلي احتجاج الأطباء المقيمين، دخل أعوان قطاع شبه الطبي (تقنيو التخذير والممرضون، منذ الاثنين الماضي، في إضراب من أجل جملة من المطالب منها معالجة المسار المهني وحق في متابعة المسار العلمي الجامعي، والاستفادة من بعض المنح، وتوفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين علي شاهدة ليسانس في التمريض'.

ولقي احتجاج الأطباء المقيمين مساندة من عدد من أحزاب المعارضة التي نددت بالتعامل العنيف للشرطة مع المحتجين.

وطالب حزب العمال (حزب يساري) سحب قانون الصحة الجديد من البرلمان، وإعادة فتح نقاش حقيقي حول واقع القطاع. كما أكد مساندته لمطالب الأطباء المقيمين واعتبر ما حدث للأطباء، يوم الأربعاء الماضي، انتهاكا لحرمة المؤسسات الاستشفائية، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار جاد واتخاذ تدابير جريئة لتلبية المطالب.

وفي قطاع التعليم، دخل معلمون وأساتذة بمحافظة 'تيزي وزو' (100 كيلومتر شرق العاصمة) ومحافظة 'البليدة' (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية) في إضراب للاحتجاج علي تعرض زميلة لهم للضرب من قبل شرطية وموظفين إداريين، والمطالبة بعدد من المطالب.

وهددت نقابة 'المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية' (نقابة مستقلة) 'بتوسيع الحركات احتجاجية، لتشمل باقي محافظات الوطن'، مشيرة إلي 'الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد'، وإلي توجهات قالت إنها 'تنذر بالخطر'، في مقدمتها 'التهاب الأسعار في السلع والخدمات' يرافقه 'تدن رهيب في القدرة الشرائية'، إضافة إلي 'التضييق علي ممارسة الحق النقابي، والمساس بكرامة الأساتذة والاعتداء علي مكاسبهم المهنية والاجتماعية'.

وفي قطاع التعليم العالي، تحضر نقابات أساتذة الجامعات ونقابات الطلبة لإضراب يوم الأحد المقبل.

كما يواصل طلبة المدارس العليا للأساتذة إضرابهم عن الدراسة واحتجاجاتهم للأسبوع الخامس علي التوالي، لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها التوظيف في الولاية التي يقيمون فيها للأسبوع الخمس علي التوالي.

وقد حاول هؤلاء الطلبة نقل احتجاجهم في محافظتي 'سكيكدة' و'قسنطينة' بشرق البلاد إلي الخارج، لكن مصالح الأمن منعتها.

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